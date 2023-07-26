В Иркутской области за помощь в поимке мужчины в розыске объявили вознаграждение
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Внимание, розыск! На севере Приангарья в соцсетях распространяется ориентировка 31-летнего Сидорова Игоря Геннадьевича, которого подозревают сразу в нескольких преступлениях на территории Качугского, Жигаловского, Казачинско-Ленского и Иркутского районов. В том числе угон автомобиля и кража.
- Просим сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении указанного лица. За информацию, способствующую розыску и задержанию Игоря Сидорова, назначено вознаграждение, - говорится в сообщении администрации Жигаловского района.
Возможно, подозреваемый ездит на иномарке "Ниссан Теана" чёрного цвета без госномера.
ВАЖНО
При наличии информации звонить по номеру 112, 102, либо в дежурную часть МО МВД РОССИИ "Качугский" по телефону 8(39540)31214.