В Иркутской области за помощь в поимке мужчины в розыске объявили вознаграждение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, розыск! На севере Приангарья в соцсетях распространяется ориентировка 31-летнего Сидорова Игоря Геннадьевича, которого подозревают сразу в нескольких преступлениях на территории Качугского, Жигаловского, Казачинско-Ленского и Иркутского районов. В том числе угон автомобиля и кража.

- Просим сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении указанного лица. За информацию, способствующую розыску и задержанию Игоря Сидорова, назначено вознаграждение, - говорится в сообщении администрации Жигаловского района.

Возможно, подозреваемый ездит на иномарке "Ниссан Теана" чёрного цвета без госномера.

ВАЖНО

При наличии информации звонить по номеру 112, 102, либо в дежурную часть МО МВД РОССИИ "Качугский" по телефону 8(39540)31214.