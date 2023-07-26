Свыше двух тысяч подростков временно трудоустроят в Иркутске в этом году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В образовательных учреждениях Иркутска временно трудоустраивают школьников старше 14 лет для работы в свободное от уроков время с марта по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Каждый год центры занятости заключают договоры со школами. В течение года мы планируем нанять 2009 подростков, включая 986 человек на летних каникулах. Среди них есть и дети, которые состоят на профилактических учетах. Ребята получают опыт работы, развивают профессиональные навыки, адаптируются в коллективе и учатся быть ответственными. - рассказала Татьяна Эдельман, заместитель мэра и председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города.

Подростки занимаются благоустройством и озеленением школьных территорий, выполняют мелкие ремонтные работы и помогают с подсобными задачами. Они получают оплату за свою работу. В 2023 году из бюджета города выделено около 19 миллионов рублей на эти цели.