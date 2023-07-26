За сутки в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Три пожара на общей площади 4,4 гектара были ликвидированы в Усть-Илимском, Братском и Тайшетском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Лесной пожар в Усть-Илимском районе был локализован на площади 15 гектаров. В Катангском районе утром 26 июля было локализовано возгорание на площади 0,5 гектара, - говорят в правительстве.

На данный момент действуют шесть лесных пожаров, зарегистрированных накануне, на общей площади 18,7 гектара, из которых 0,4 гектара не покрыты лесом. По два пожара зарегистрированы в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Еще два пожара на площади 1,7 гектара зарегистрированы в Катангском и Усть-Илимском районах 26 июля.

В тушении лесных пожаров задействовано 172 человека, включая 81 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, а также 30 единиц наземной техники.