Нанесла 26 ударов ножом и утопила в болоте: в Ангарске жительницу осудили за убийство знакомого Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске осуждена за убийство ранее судимая жительница, нанесшая

мужчине около 26 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-По данным суда, в октябре 2022 года женщина вместе со своими сожителем и знакомым пили алкоголь. В один момент между мужчинами начался конфликт, который перерос в драку, - говорят в прокуратуре.

Тогда женщина испугалась за своего сожителя, нанесла знакомому металлическим совком по голове потерпевшего 2-3 удара. После этого вооружилась ножом и нанесла еще не менее 26 ударов. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемая и ее сожитель вынесли труп потерпевшего в ограду дома, который через 4 дня утопили в болоте. Тело погибшего было обнаружено местными жителями спустя 3-4 недели.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ее сожителю приговор отменили, так как он скончался.

Приговор суда в законную силу не вступил.