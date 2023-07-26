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НовостиОбщество26 июля 2023 6:34

В Ленинском районе Иркутска запланировано отключение холодной воды

Ограничение начнет действовать с 10 августа
Елена СИНИЦА
В Ленинском районе Иркутска запланировано отключение холодной воды

В Ленинском районе Иркутска запланировано отключение холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В части Ленинского района пройдет плановое отключение холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 22:00 10 августа до 16:00 12 августа будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в части Ленинского района (поселки Горького, Кирова, Жилкино, Релка), - говорят в администрации.

Известно, что в этот период времени будут проводить планово-предупредительные ремонтные работы на сетях водопровода и канализации. Так специалисты готовятся к отопительному периоду.

Подробный список адресов размещен на официальном сайте МУП «Водоканал». Жителей попросили с пониманием отнестись к этим неудобствам, а также запастись водой, так как подвоз будет осуществляться только к социальным объектам.