На бывшем Байкальском ЦБК в 2023 году начнут демонтировать первые 11 сооружений. Фото: Байкал центр

На бывшем БЦБК в 2023 году начнут демонтировать первые 11 сооружений. Об этом сообщается в телеграм-канале БАЙКАЛ-ЦЕНТРА.

- Мы закончили проектирование сноса объектов капитального строительства и в этом году на самой площадке приступаем к сносу 11 объектов. Это пока не коснется главного корпуса, так как необходимо дополнительное проектирование в части сохранения цеха химводоочистки, который находится внутри корпуса и является действующим цехом, - прокомментировал генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР Антон Григоров.

Помимо этого, сообщается, что на площадке оставят лесную биржу. В то же время демонтируют 122 подкрановые опоры.