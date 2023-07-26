Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутской области 27 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутской области 27 июля будет с дождями и грозами, усилением ветра и температурой до 30 градусов в предстоящие сутки. Такие данные приводит Иркутский гидрометцентр.

Погода в Иркутской области 27 июля

Ночью и днем местами в Киренском, Нижнеидимском, Усть-Илимском районах, а также в горах Восточного Саяна ожидаются кратковременные, временами сильные дожди. Возможны также грозы и утром туман. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а при грозах его порывы достигнут 14 м/с.

Ночью температура будет от +12 до +17 градусов, а при прояснении похолодает до +7. Днем потеплеет до +23 до +28 градусов, а при натекании облачности - до +17 до +22 градусов. В Катангском и северо-восточных районах температура поднимется до +28 до +33 градусов.

В Иркутске завтра будет облачная погода, возможен слабый дождь. Скорость ветра ночью составит 1-6 м/с, а днем до 4-9 м/с. Температура ночью ожидается от +13 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +25 до +27 градусов.