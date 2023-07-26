Агенство по туризму Иркутской области: Курортного сбора на Байкале не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристов беспокоит, что развитие инфраструктуры на Байкале станет причиной введения курортного сбора. Подобный налог ввели в 2022 году в Краснодарском крае. Однако, на пресс-конференции сотрудники агентства по туризму Иркутской области заявили, что в ближайшее время введения сбора не будет.

- В настоящее время у нас нет заведений курортного сбора. Об этом даже речи не стоит, - сообщила на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Евгения Найденова.

Курортный сбор – это плата за пользования курортной инфраструктурой, которую взимают с совершеннолетних людей, проживающих в гостиницах, санаториях и других объектах размещения больше 24 часов.