В Иркутской области мероприятия по профориентации прошли 15 тысяч молодых людей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в центрах занятости населения проводятся мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию молодежи. Главная цель этих мероприятий – помощь молодежи в осознанном выборе своей будущей профессии, учитывая их индивидуальные психологические особенности, возможности и интересы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Лето для старшеклассников – это не только время выпускных экзаменов, но и время определения своей будущей профессии. Поэтому в территориальных центрах занятости населения проводятся профориентационные мероприятия, - сообщила заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова.

Одно из таких мероприятий, "Моя мечта о будущей профессии", было проведено специалистами центра занятости населения города Усолье-Сибирское для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере на базе санатория "Усолье". Ребятам рассказали о основах профориентационного выбора, о текущей и прогнозируемой ситуации на рынке труда, а также о образовательных учреждениях города и района, где можно получить востребованную профессию.