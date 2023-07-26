Прокуратура добилась решений о ремонте образовательных учреждений в Качугском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Качугского района проверила соблюдение законодательства в отношении обеспечения детей надлежащими условиями обучения.

- В результате проверки было установлено, что шесть общеобразовательных учреждений района нуждаются в ремонте из-за плохого состояния стен, крыш, перекрытий, фундамента и систем инженерно-технического обеспечения, - говорят в прокуратуре.

На основании этого, прокуратура подала в суд шесть исковых заявлений с требованием провести ремонт в соответствии с заключениями специализированных организаций. Суд Качугского района удовлетворил требования прокуратуры полностью. Прокуратура следит за исполнением судебных решений.