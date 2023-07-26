Рассказываем, где запланировано отключение холодной воды в Иркутске
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Часть Ленинского районе Иркутска останется на пару дней без холодного водоснабжения. Об этом рассказали в администрации города.
Отключение запланировано с 22:00 10 августа до 16:00 12 августа. Оно коснется как административных зданий и соцобъектов, так и жилых домов. По данным администрации, холодной воды не будет в поселках Горького, Кирова, Жилкино, Релка.
Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска с 10 августа связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации.
Так специалисты готовятся к отопительному периоду.
Подробный список адресов, которых коснется отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска с 10 августа, размещен на официальном сайте МУП «Водоканал».
Жителей попросили сделать запас воды, так как подвоз будет осуществляться только к социальным объектам.