Рассказываем, где запланировано отключение холодной воды в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Ленинского районе Иркутска останется на пару дней без холодного водоснабжения. Об этом рассказали в администрации города.

Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска с 10 августа

Отключение запланировано с 22:00 10 августа до 16:00 12 августа. Оно коснется как административных зданий и соцобъектов, так и жилых домов. По данным администрации, холодной воды не будет в поселках Горького, Кирова, Жилкино, Релка.

Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска с 10 августа связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации.

Так специалисты готовятся к отопительному периоду.

Подробный список адресов, которых коснется отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска с 10 августа, размещен на официальном сайте МУП «Водоканал».

Жителей попросили сделать запас воды, так как подвоз будет осуществляться только к социальным объектам.