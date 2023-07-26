Иркутский блогер Антон Гаер отправился в одиночное плавание по Байкалу на сапборде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогер-экстремал из Иркутска отправился в экспедицию по Байкалу на сапборде. Его путешествие началось в Култуке 11 июля и должно закончиться в Нижнеангарске 27 числа. Каждый день Антон Гаер преодолевает около 40 км, а ночью разбивает лагерь на берегу. О своих приключениях иркутянин рассказывает в своем телеграм-канале.

Путешественник уже прошел мыс Рытый и мыс Покойники, побывал в Листвянке, Бугульдейке,Сахюрте, добрался до мыса Ото-Хушун, скоро будет в Северобайкальске. Несколько раз Антон видел медведей, а по поведению нерп научился узнавать погоду на день вперед.

- Если не встречаешь нерп на Байкале – жди грозы, ветра и большие волны. В пятый день ни одной не встретил и в час дня мне пришлось сойти на берег, а до этого каждый день выныривали рядом со мной, грелись на камнях и погода была хорошей,- рассказывает Антон.

На связь с блогером выходит его жена и друзья. В телеграмме экстремал делится статистикой, в которой указана его средняя скорость, пройденное расстояние, темп и время.