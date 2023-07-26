В Ангарске простились с генерал-майором Анатолием Черновым. Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

26 июля в Ангарске простились с первым начальником Восточно-Сибирского института МВД России, генералом-майором милиции в отставке Анатолием Викторовичем Черновым. Он скончался на 71-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ангарска Сергей Петров.

- За годы службы Анатолий Викторович отмечен множеством высоких наград, юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарностями МВД России и глав субъектов Российской Федерации, - написал Петров.

Со слов Сергея Петрова, Анатолий Чернов был настоящим патриотом страны и Ангарска, человеком ярким и открытым. Он активно принимал участие в жизни города, не был равнодушным и не отмалчивался в стороне.

Власти выразили слова соболезнования родным и близким Анатолия Чернова.