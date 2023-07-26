Стали известны подробности происшествия в ТЦ "Версаль" в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты ГУ МЧС региона 26 июля выезжали на сигнал о пожаре в ТЦ "Версаль" в Иркутске. Изначально речь шла о возгорании в одном из сетевых магазинов в торговом центре. Сейчас пресс-служба регионального МЧС рассказала о подробностях произошедшего.

- Прибывшие пожарные установили, что на наружной стене торгового центра произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения, - говорят в МЧС.

Дым от плавящейся изоляции натянуло в здание. Сейчас подразделениям МЧС дали отбой.

Ранее стало известно, что в торговом центре провели эвакуацию. Тогда же прокуратура региона сообщила, что поставила на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.