Стали известны подробности происшествия в ТЦ "Версаль" в Иркутске
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Специалисты ГУ МЧС региона 26 июля выезжали на сигнал о пожаре в ТЦ "Версаль" в Иркутске. Изначально речь шла о возгорании в одном из сетевых магазинов в торговом центре. Сейчас пресс-служба регионального МЧС рассказала о подробностях произошедшего.
- Прибывшие пожарные установили, что на наружной стене торгового центра произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения, - говорят в МЧС.
Дым от плавящейся изоляции натянуло в здание. Сейчас подразделениям МЧС дали отбой.
Ранее стало известно, что в торговом центре провели эвакуацию. Тогда же прокуратура региона сообщила, что поставила на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.