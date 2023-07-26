В Иркутской области оштрафовали оператора связи за пропуск вызова с подменного номера
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Оператор связи был привлечен к административной ответственности за то, что он пропустил вызов с подменного номера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
-Установлено, что с использованием подменного номера у потерпевшего похищено 1 млн рублей, - говорят в прокуратуре.
Несмотря на требования закона, оператор связи не препятствовал иностранным соединениям с подменного номера.
Было заведено уголовное дело.
После рассмотрения дела организации был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.