В Иркутской области оштрафовали оператора связи за пропуск вызова с подменного номера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оператор связи был привлечен к административной ответственности за то, что он пропустил вызов с подменного номера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-Установлено, что с использованием подменного номера у потерпевшего похищено 1 млн рублей, - говорят в прокуратуре.

Несмотря на требования закона, оператор связи не препятствовал иностранным соединениям с подменного номера.

Было заведено уголовное дело.

После рассмотрения дела организации был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.