Стаж для получения звания «Ветеран труда» в Иркутской области могут снизить на 10 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат фракции одной из партий предложил снизить трудовой стаж для получения звания «Ветеран труда Иркутской области» на 10 лет для жителей крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

Как стало известно КП-Иркутск, нововведение касается жителей, не имеющих наград, но долгое время работавших в Иркутской области. Трудовой стаж для мужчин снизится с 45 до 40 лет, для женщин – с 40 до 35. А для граждан, которым трудовая часть пенсии назначается досрочно, предложили снизить стаж еще на пять лет. Для женщин – до 30, для мужчин – до 35.

Сейчас ветераны труда региона получают ежемесячную выплату, частичную компенсацию при оплате ЖКХ, бесплатное лечение зубов и так далее.