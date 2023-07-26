В Иркутске завершается благоустройство в Пади Долгой Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Завершается следующий этап благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" в районе Пади Долгой. Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил выполненные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На территории между микрорайонами Университетским и Первомайским были обустроены тротуары, установлены скамейки и освещение, посеяны газоны, высажены деревья и кустарники. Детский игровой комплекс будет открыт до конца августа.

- У нас есть несколько вопросов, которые мы решим с коллегами и подрядной организацией. В рамках гарантийных обязательств будет установлена ливневая канализация. Мы также обеспечим качественный переход в сторону Первомайского, - подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Благоустройство Пади Долгой началось в 2019 году. Тогда была создана тропинчатая сеть к школе № 55, установлено освещение и игровой комплекс. В 2022 году был выполнен второй этап: на общественном пространстве была создана зона отдыха, уложена плитка, установлено современное светодиодное освещение, детская площадка и перголы с качелями.