Трихолог объяснила, как правильно использовать шампуни от перхоти Фото: Мария ЛЕНЦ

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что шампуни от перхоти, содержащие антимикотические компоненты, применяются только во время обострения, когда на коже появляются зуд и покраснения. Она отметила, что такие шампуни обычно назначаются на 10-14 дней, иногда их использование может продолжаться в течение месяца. В это время кожный процесс улучшается и лечение прекращается. Об этом сообщает NEWS.RU.

Шампунь наносится на волосы дважды. В первый раз он намывается и смывается. Во второй раз шампунь наносится и оставляется на волосах на две-три минуты. Затем его тщательно смывают водой. Если у мужчин есть высыпания на бровях, бороде или груди, такой шампунь также может использоваться на коже, - подчеркнула Нагайцева.

Трихолог добавила, что шампунь лучше выбирать индивидуально, а при повторении проблемы его следует использовать до ее решения.

Если речь идет о перхоти, то одного шампуня будет недостаточно. Нагайцева посоветовала искать причину проблемы и выбирать комплексный уход, включая пилинг и антисебарийный лосьон.