Психолог объяснила, почему нельзя следить за жизнью экс-возлюбленных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению психолога Маргариты Алексеевой, общение с бывшими партнерами воспринимается мозгом как продолжение романа, что может нанести вред психическому состоянию и создать ложные надежды на возобновление отношений. Об этом сообщает NEWS.RU.

- Это может быть утомительным и лишать радости и приятных эмоций. Такое общение может чувствоваться как обязанность, что может отпугнуть человека от знакомства с кем-то новым, - говорит она.

По словам Алексеевой, поднимать тему расставания лучше лично, глядя в глаза, и включать все необходимые детали. Она также отмечает, что для такого разговора не требуется особого места или ресторана.