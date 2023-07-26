В деревне Рубахина Иркутской области лицензируют новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В деревне Рубахина Нижнеудинского района был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Для приобретения и установки модульной конструкции в сумме 5,7 млн рублей были выделены средства из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Кроме того, из регионального бюджета было выделено 3,8 млн рублей на оснащение фельдшерско-акушерского пункта и благоустройство его территории, - говорят в правительстве.

Напомним, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о активном участии региона в мероприятиях национального проекта, направленных на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также о реализации региональной программы по их оснащению.