Новые кластеры проекта “Профессионалитет” создаются в Иркутской области

В Правительстве Иркутской области прошло подписание соглашений о партнерстве по созданию и развитию четырех образовательных кластеров. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Правительстве Иркутской области прошло подписание соглашений о партнерстве по созданию и развитию четырех образовательных кластеров среднего профессионального образования (СПО). Новые направления будут развиваться в следующем году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Новые образовательные кластеры будут созданы в отраслях «Педагогика», «Правоохранительная сфера и управление», «Туризм и сфера услуг», «Клиническая и профилактическая медицина». Базовыми площадками станут Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса, Черемховский педагогический колледж, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма и Иркутский базовый медицинский колледж. Представители этих учебных учреждений подписали соглашения с работодателями, в число которых вошли ООО «Байкал. Центр», школы и детские сады Черемхово, Государственный архив Иркутской области, крупнейшие банки, районные и городские медучреждения Приангарья.

– Плюсы участия в федеральном проекте «Профессионалитет» очевидны. Это не просто подготовка необходимых кадров, это также прочное усиление развития нашей экономики,– прокомментировал подписание соглашений губернатор Игорь Кобзев. - Кроме того, студенты получают поддержку от предприятий-партнеров в практической части обучения, но и помощь в трудоустройстве. Мы и дальше настроены участвовать в этом федеральном проекте по созданию образовательно-производственных центров по направлению подготовки кадров для железнодорожной, строительной и горнодобывающей отраслей.

Как пояснили в министерстве образования региона, три базовых образовательных организации получат гранты по 60,5 млн рублей из федерального бюджета. 70 млн рублей будет направлено Байкальскому техникуму отраслевых технологий и сервиса. На эти средства будет приобретаться новое оборудование, программы, чтобы по-новому выстроить учебный процесс. А благодаря соглашению с потенциальными работодателями, будущие специалисты будут иметь гораздо больше возможностей для получения практических навыков.