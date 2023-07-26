В Бурятии действует новый вид кибермошенничества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии появился новый вид кибермошенничества, который уже попался на глаза около 90 граждан. Вместо телефонных звонков преступники теперь используют приложения на телефоне. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

- Мошенники придумали новую схему обмана, о которой сообщили сотрудники МВД. Они звонят людям и предлагают установить мобильное приложение с удаленным доступом в качестве защиты денежных средств. Чаще всего они маскируют приложения под защитные и антивирусные программы, - передает СМИ.

Один из потерпевших рассказал, что в конце апреля неизвестный, представившись работником банка, уговорил его скачать программу для защиты, установив которую преступники получили доступ к его учетной записи и оформили кредиты на 811 тысяч рублей.

Такие приложения позволяют злоумышленникам удаленно получить доступ ко всем данным владельца телефона и проводить операции в онлайн-банке. Уже 88 граждан Бурятии стали жертвами этой уловки, а общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. Ни разные операционные системы не помогают защититься от этого виде мошенничества.