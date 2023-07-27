Сотрудники Иркутского Гидрометцентра обещают слабый дождь. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

К концу подходит уже второй летний месяц, а стабильного тепла в Иркутске так и не было. То дожди, то заморозки, то ветер. Какой будет погода в Иркутске 27 июля 2023? Синоптики не дают хорошего прогноза. Днем в этот день сибиряки увидят на своих градусниках до +24…+26. Также сотрудники Иркутского Гидрометцентра обещают слабый дождь.

- 27 июля в Иркутске установится переменная облачность, - отмечают специалисты. - Может пойти слабый дождь. Кроме этого, ветер северо-западный достигнет 4-9 метров в секунду.

По области тоже будет переменная облачность. Только вот в Киренском, Казачинско-Ленском районах и горах южных районов кратковременные, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы. Зато потеплеет в Приангарье 27 июля до +24...+29, но при облачной погоде похолодает до +17...+22. В Катангском и северо-восточных районах местами +29...+34.