В 15 районах Иркутской области выявят редкие растения и животных

Был найден вид растения, который считался исчезнувшим уже около 60 лет – астрагал Ионы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Красную книгу собираются обновить в Иркутской области. Для этого будут проведены работы в 15 районах Приангарья. Исследования запланированы на текущий 2023 год и на 2024 год. Уже сейчас сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона трудятся в шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ангарском, Усольском, Черемховском и Нижнеилимском районах. В 2024 году под вниманием ученых будут Тайшетский, Чунский, Казачинско-Ленский, Качугский и Иркутский районы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

- Уже сегодня можно порадоваться первым уникальным и значимым находкам и открытиям наших ученых. На территории обследованных районов обнаружено два вида лишайников, один вид земноводных, 26 видов птиц и более 20 видов сосудистых растений, включенных в Красные книги РФ и Иркутской области, - отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Стоит отметить, что подобные работы в Приангарье проводятся впервые. Кстати, благодаря труду ученых был найден исчезнувший вид растения – астрагал Ионы. Его потеряли уже около 60 лет. Ранее он обитал в Братске, но был затоплен. Недавно на него наткнулись в Нукутском районе.