4000 семей Иркутской области получают ежемесячную выплату из материнского капитала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье 4 тысячи семей с детьми до трех лет получают ежемесячные выплаты за счет средств материнского капитала. Для северных районов эта сумма составляет 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Отделения СФР.

- Право на установление ежемесячной выплаты из средств маткапитала имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, - поясняют в Отделении Социального фонда России по Иркутской области. - При оценке финансового благополучия семьи учитывается район проживания. В северных территориях региона среднедушевой доход семьи не должен превышать 37 058 рублей на каждого члена семьи, в южных - 28 496 рублей.

Заявление можно подать в любое время через портал Госуслуг, в клиентских службах СФР, либо в МФЦ.

Напомним, в преддверии 1 сентября Главное управление МЧС России по Иркутской области совместно с КП-Иркутск запускают конкурс для будущих спасателей «Дети в погонах 2023 в Иркутске». Принять участие смогут ребята от 7 до 18 лет, учащиеся в кадетских классах пожарно-спасательной направленности и гражданско-патриотического воспитания Иркутской области. Нужно всего лишь загрузить фото на наш сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. Также не забудьте сопроводить снимок информацией об себе.