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НовостиОбщество27 июля 2023 3:42

Как долго продлится перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года

Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится несколько часов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится несколько часов

Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится несколько часов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Запланировано перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года. О временном запрете на проезд по этому участку предупреждают в пресс-службе администрации города.

Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023

- С 00:00 до 5:30 28 июля будет полностью перекрыто движение транспорта через плотину Иркутской ГЭС. Это необходимо для выполнения земляных работ, - отмечают в мэрии.

Как сообщили в ООО «Евросибэнерго – гидрогенерация», в настоящее время завершают буровые работы на автодороге, проходящей по плотине. Ночью будут прокладывать кабельные трассы от пробуренной скважины. Таким образом, Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится лишь несколько часов.