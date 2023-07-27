Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится несколько часов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Запланировано перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года. О временном запрете на проезд по этому участку предупреждают в пресс-службе администрации города.

Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023

- С 00:00 до 5:30 28 июля будет полностью перекрыто движение транспорта через плотину Иркутской ГЭС. Это необходимо для выполнения земляных работ, - отмечают в мэрии.

Как сообщили в ООО «Евросибэнерго – гидрогенерация», в настоящее время завершают буровые работы на автодороге, проходящей по плотине. Ночью будут прокладывать кабельные трассы от пробуренной скважины. Таким образом, Перекрытие плотины ГЭС в Иркутске 28 июля 2023 года продлится лишь несколько часов.