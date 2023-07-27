Вывезли двоих мужчин в лес и требовали полмиллиона: банда вымогателей ответит перед судом в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятерых иркутян обвиняют в похищении двух человек, вымогательстве денег и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Вечером пятого января обвиняемые незаконно поместили двух мужчин в автомобиль «Лэнд-Ровер-Спорт» и увезли в лесной массив, где, угрожая предметом похожим на оружие, вымогали у них денежные средства. После получения 500 тысяч рублей злоумышленники отпустили потерпевших ,- сообщают в региональном следственном комитете.

Следователи, сотрудники уголовного розыска и спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых. Расследование уголовного дела завершено. Теперь пятеро местных жителей будут ожидать суда.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала, что за один день двое жителей Иркутской области отдали мошенникам более 7 млн рублей.