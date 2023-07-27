«Слата» представила индекс цен на продукты в Иркутске, Ангарске и Братске во втором квартале 2023 года

«Слата» показала, как изменились цены на продукты во втором квартале этого года. Фото: ООО «Маяк».

Каждые три месяца специалисты торговой сети «Слата» представляют «Индекс «Слата»* - информацию о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При сравнении этих показателей видно, насколько стоимость такого набора в супермаркетах сети дешевле. Так, во 2-м квартале минимальный набор продуктов в «Слате» в Иркутске стоил 5647 рублей,в Ангарске - 5514 рублей, а в Братске - 5559 рублей, что ниже среднестатистического на 6-14%!

Некоторые товары в сети супермаркетов особенно выгодны: капуста, морковь, картофель, яблоки, свежемороженая рыба и макаронные изделия однозначно стоит покупать именно в «Слате».

Впрочем, постоянные покупатели и так знают, что в «Слате» выгоднее и об этом говорит постоянный рост спроса, особенно на основные товары: хлебобулочные изделия, яйца, замороженную курицу от местных производителей. А некоторые овощи в этом году стоят даже дешевле, чем в прошлом!Чаще стали покупать жители Приангарья огурцы, помидоры, картофель, капусту и морковь.

- Мы фиксируем полное восстановление спроса после его падения в 2022 году в таких категориях, как йогурты, мягкие и твердые сыры, детская молочная продукция, колбасные нарезки и во многих других категориях не первой необходимости, - отметил заместитель коммерческого отдела ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Действительно, многие вернулись к прежним привычным наборам в корзинах. Помогло этом еще и то, что на ценах практически не отразились колебания курсов валют.

- Во втором квартале этого года сеть супермаркетов «Слата» зафиксировала рост числа посетителей, среднего чека, а также увеличение количества строк в чеке - это показатели, которые отражают общую позитивную динамику в экономике с точки зрения обычного потребителя. У среднестатистического покупателя становится больше средств для покупок не только самых необходимых товаров, которые входят в минимальную социальную корзину, но и дополнительного ассортимента, - прокомментировала руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В «Слате» постоянно обновляется ассортимент, так что найти там можно не только продукты первой необходимости, но и новые имена и бренды. Многие из них уже заменили привычные, ушедшие с рынка. Так, очень много новинок найдется в отделе питьевых и газированных вод, есть интересные новые шоколадные батончики от российских кондитерских фабрик, уже распробовали покупатели и новые бренды чипсов и жевательной резинки.

* Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.