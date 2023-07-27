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НовостиОбщество27 июля 2023 4:52

Без вести пропавшего мужчину из Иркутска разыскивают больше полугода

Поиски пропавшего в Иркутске Алексея Парыгина продолжаются больше полугода
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Без вести пропавшего мужчину из Иркутска разыскивают больше полугода

Без вести пропавшего мужчину из Иркутска разыскивают больше полугода

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Жителей Иркутска и Иркутской области просят помочь в поисках Алексея Парыгина. 53-летний мужчина пропал без вести 21 января 2023 года и с тех пор не выходил на связь с близкими. Ориентировки с приметами исчезнувшего сибиряка распространяют волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

- Приметы Алексея Парыгина: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темные, глаза карие, - описано в сообщении.

В какой одежде был сибиряк в день исчезновения неизвестно.

ВАЖНО

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52