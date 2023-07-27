Зажало между стеной дома и машиной: 6-летний мальчик погиб, спустив грузовик с тормозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестилетний ребенок погиб во время несчастного случая в Карымском районе Забайкальского края. Во время игры его зажало грузовиком. Заведено уголовное дело, сообщают на официальном сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

- В поселке Карымское два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых. Дети влезли в кабину стоящего микрогрузовика, который был открыт. Один из мальчиков во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза и грузовик покатился. Ребенок испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем. От полученных травм мальчик скончался на месте, - сообщают в следственном комитете.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили членов семьи. Сделан вывод, что ребенок погиб по неосторожности. Сотрудники назначили производство судебной медэкспертизы, чтобы установить подробности смерти мальчика.