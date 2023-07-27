47-летняя женщина погибла под колесами электрички в Усть-Куте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась 27 июля в Усть-Куте. 47-летняя женщина попала под колеса пригородного поезда, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда, - сообщают в транспортной прокуратуре.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Ленского Линейного отдела полиции, помощник Осетровского транспортного прокурора и Братский линейный отдел МВД на транспорте. Также организован надзор за безопасностью движения поездов.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, как пьяный мотоциклист насмерть переехал лежащего на земле товарища. Водитель сел на незарегистрированный мотороллер.