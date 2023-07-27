В Иркутске продолжают ремонтировать колодцы ливневой канализации Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор» занимаются ремонтом колодцев ливневой канализации, а также настраивают высотное положение решеток и люков относительно дорожного полотна. По указанию мэра Иркутска Руслана Болотова такие работы выполняются во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-За последнюю неделю были отремонтированы колодцы на улицах Фаворского, Сергеева, Коммунистической, Рабочего Штаба, Депутатской, Ленина, Сухэ-Батора, Александра Невского и Урожайной. Кроме того, колодцы на улице Фаворского были отрегулированы по высоте. На развязке Академического моста также были установлены недостающие решетки, - говорят в администрации.

Кроме того, специалисты регулярно очищают дождеприемные колодцы на улицах города от ила и крупного мусора.