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НовостиПроисшествия27 июля 2023 6:52

Жительнице Иркутской области удалось отсудить 100 тысяч за падение ребенка в открытый люк

В Аларском районе 7-летний мальчик провалился в незакрытый канализационный люк
Елена СИНИЦА
Жительнице Иркутской области удалось отсудить 100 тысяч за падение ребенка в открытый люк. Фото: прокуратура региона

Жительнице Иркутской области удалось отсудить 100 тысяч за падение ребенка в открытый люк. Фото: прокуратура региона

Прокуратура Аларского района после обращения местной жительницы провела проверку требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-7-летний сын женщины играл возле многоквартирного дома. В один момент он упал в открытый канализационный колодец. Этот колодец принадлежит одному из муниципальных унитарных предприятий, - говорят в прокуратуре.

После этого надзорное ведомство направило иск о взыскании компенсации за моральный вред с этой организации.

Аларский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Сейчас доступ к люку ограничен.