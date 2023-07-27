В Иркутской области ищут утонувших 30-летнюю женщину и 56-летнего мужчину Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Отряд экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона проводит поиск утонувших женщины и мужчины в Черемховском и Балаганском районах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 25 июля на озере Зырянова предположительно утонула 30-летняя женщина. Обследовали около 550 м2 дна. Пока безрезультатно. В этот же день стало известно о другом трагическом случае. В селе Бирит в акватории Ангары утонул 56-летний мужчина. Поиски обоих жертв продолжаются, -сообщают в региональном МЧС.

В области насчитывается более 300 необорудованных мест отдыха на водоемах. Опасность представляет сложный рельеф дна, подводные течения, большое количества мусора. Купание в таких местах запрещено. МЧС напоминает, что слабая физическая подготовка пловцов, алкогольное опьянение и купание после пребывания на солнцепеке может привести к гибели.