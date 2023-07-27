В Осинском районе прокуратура добилась мер по сносу аварийного дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Осинского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства, после этого были приняты меры к сносу аварийного многоквартирного дома.

- Жители дома были переселены в октябре 2021 года, однако контракты на проведение работ по сносу не были заключены. По этой причине прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя возложить на администрацию муниципального образования «Каха-Онгойское» обязанность по сносу дома, - говорят в прокуратуре.

Решение было вынесено в пользу прокуратуры, и органами местного самоуправления были приняты меры к сносу аварийного дома.