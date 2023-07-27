Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 7:24

В Осинском районе прокуратура добилась мер по сносу аварийного дома

Его расселили еще в 2021 году
Елена СИНИЦА
В Осинском районе прокуратура добилась мер по сносу аварийного дома

В Осинском районе прокуратура добилась мер по сносу аварийного дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Осинского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства, после этого были приняты меры к сносу аварийного многоквартирного дома.

- Жители дома были переселены в октябре 2021 года, однако контракты на проведение работ по сносу не были заключены. По этой причине прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя возложить на администрацию муниципального образования «Каха-Онгойское» обязанность по сносу дома, - говорят в прокуратуре.

Решение было вынесено в пользу прокуратуры, и органами местного самоуправления были приняты меры к сносу аварийного дома.