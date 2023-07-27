Иркутяне смогут анонимно сдать кровь на вирусные гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 июля в Иркутске состоится день борьбы с гепатитом. Желающие смогут сдать анонимный тест на ВИЧ-инфекцию, сифилис и вирусные гепатиты В и С. Результаты будут готовы через 15 минут после процедуры. Пройти тестирование можно по адресу: улица Ленина, 54. Там же в 12:00 пройдет открытая встреча с врачом-эпидемиологом из Иркутской областной инфекционной больницы

- Врач расскажет о статистике гепатита в регионе, как его вылечить и почему важно диагностировать заболевание печени, - сообщает пресс-служба штаба общественной поддержки одной из партий РФ.

Напоминаем, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что в деревне Рубахина Иркутской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт. На него выделили 5,7 млн рублей.