В Иркутской области появятся единые управления соцзащиты и соцобслуживания

Десять единых управлений социальной защиты и социального обслуживания населения появятся в Иркутской области до конца этого года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Десять единых управлений социальной защиты и социального обслуживания населения появятся в Иркутской области до конца этого года. Они объединят в себе управления соцзащиты и центры соцобслуживания. Такие учреждения появятся в Заларинском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Осинском, Усть-Удинском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах, в городах Зима и Зиминском районе, Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, Черемхово, Черемховском районе и Свирске.

Как пояснил министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, таким образом обратившиеся за помощью и поддержкой граждане смогут получить весь комплекс услуг в одном месте.

– За последние годы в нашей работе появились новые направления: социальные контракты, сопровождение семей военнослужащих, система долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, ранняя помощь семьям с детьми-инвалидами, – пояснил Владимир Родионов. - Все это можно оформить в едином управлении социальной защиты и социального обслуживания.

По словам главы ведомства, реорганизация позволит сократить расходы областного бюджета на содержание административно-управленческого персонала. Положительный опыт уже имеется: в регионе за два года создано 15 подобных единых управлений.