В Слюдянском районе Иркутской области опрокинулась фура Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД находятся на месте, где фура перевернулась на федеральной трассе "Байкал". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Из-за аварии движение по дороге затруднено. Полицейские вручную регулируют поток транспорта.

Инцидент произошел сегодня в 11 утра на 124-м километре дороги "Р-258 Байкал", недалеко от села Мангутай.

По предварительной информации, водитель "Mercedes-Benz" двигался в сторону города Улан-Удэ, но не справился с управлением и фура перевернулась. В результате аварии 37-летний водитель не пострадал.

В настоящее время движение на этом участке дороги закрыто. Дорожные полицейские регулируют движение и направляют транспорт по обочине.