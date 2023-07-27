Жители Иркутской области могут принять участие в конкурсе “Моя карьера”

Участвовать в конкурсе могут молодые люди от 18 до 35 лет включительно. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Идет регистрация заявок на участие в областном конкурсе “Моя карьера”. Подать их могут молодые люди от 18 до 35 лет на портале mycareer38.ru.

Конкурс проводится в Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева в третий раз. Участники смогут проявить себя в таких сферах, как образование и наука, медицина, творчество и креативные индустрии, бизнес и производство, общественная безопасность, государственное управление. В итоге лучшие участники смогут получить приглашения на работу, пройти стажировку в региональных органах власти и компаниях-партнерах проекта.

- Главная особенность областного конкурса «Моя карьера» в 2023 году – это очные встречи участников с работодателями уже в полуфинале конкурса, - пояснила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова. - Такие мероприятия позволят участникам лучше узнать потенциального работодателя и возможности трудоустройства, не дожидаясь окончания конкурса.

Партнерами «Моей карьеры» в этом году выступают 79 компаний и организаций Приангарья.