Продолжается голосование за подключение сел и деревень к мобильному интернету

Фото: ПАО Ростелеком.

В июле стартовало Всероссийское голосование по выбору малых населенных пунктов, которые в 2024 году подключат к высокоскоростному мобильному интернету. Участие в отборе принимают населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где нужна мобильная связь и интернет. Для жителей населенных пунктов, в которых установлены базовые станции, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0)* , который реализует «Ростелеком», появилась возможность полноценно пользоваться услугами мобильной связи и широкополосного доступа

Максимально в Иркутской области в следующем году к мобильному интернету смогут подключить 24 малых населенных пункта.

Принять участие в голосовании может любой совершеннолетний житель региона. Проголосовать можно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/inet или подать заявление в министерство цифрового развития и связи Иркутской области по адресу электронной почты: digital@govirk.ru, а также по Почте России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным.

Онлайн голосование продлится до 13 августа. Результаты отбора Минцифры России объявит 18 декабря 2023 года.

* В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, в соответствии с которым компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах от 100 до 500 человек.