Отомстила за избиение: 30-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство знакомого из Братска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство 19-летнего знакомого из Братска. Между ними произошел конфликт, переросший в драку, в которой молодой человек взял вверх и избил женщину. Однако она терпеть не стала и поехала за ружьем, чтобы отомстить обидчику. Об этом сообщил СУ СК России по Иркутской области.

- Она взяла дома охотничье ружье и вернулась к обидчику. Произвела выстрел в его сторону. В результате инцидента молодой человек не пострадал, однако его знакомый был травмирован и доставлен в больницу, - сообщают в региональном следственном комитете.

Обвиняемую задержали и доставили в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о завершении расследования уголовного дела банды вымогателей из Иркутска, которые похитили двоих человек.