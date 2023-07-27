В Иркутске осудят банду за похищение людей Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятеро жителей Иркутска будут представлены перед судом по обвинению в похищении двух человек, вымогательстве и угоне автомобиля. Об этом сообщает Байкал24.

- Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, преступление было совершено вечером 5 января 2023 года. Обвиняемые использовали физическую силу, чтобы посадить двух мужчин в автомобиль «Лэнд-Ровер-Спорт» на улице Миронова и увезти их в лесной массив, - говорят в следкоме.

Под угрозой предмета, похожего на оружие, злоумышленники требовали от них полмиллиона рублей. После получения требуемой суммы, потерпевших были отпущены.

Подозреваемых были задержаны при помощи спецподразделения «Гром». Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, было направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.