Над вами нависла порча: в Иркутске разыскивают женщину, обманувшую пенсионерку на 235 тысяч Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция ищет женщину, которая под видом снятия порчи похитила у пенсионерки 235 тысяч рублей.

По словам 75-летней жительницы Иркутска, к ее двери постучалась незнакомка. Когда пенсионерка открыла дверь, она увидела женщину, которая сказала, что голодна и попросила воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Незнакомка последовала за пенсионеркой и сообщила ей о негативной ауре и "нависшей порче". Она предложила провести обряд очищения и попросила деньги для этого. Доверившись, пенсионерка передала женщине конверт с накопленными сбережениями, - говорят в МВД.

Подозреваемая провела несколько минут, имитируя "обряд", затем упаковала конверт в газету и спрятала его в платок, после чего скрылась. Она настоятельно запретила пенсионерке прикасаться к свертку в течение 13 дней.

Через несколько минут пенсионерка раскрыла платок и обнаружила, что 235 тысяч рублей исчезли.

Полиция составила фоторобот разыскиваемой женщины. Ей примерно 40 лет, она худощавого телосложения и ростом около 165-170 см. Она была одета в серый пиджак и носила платок бело-желтого или бело-фиолетового цвета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Полиция активно разыскивает подозреваемую.