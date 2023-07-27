Житель Иркутского района выстрелил из травматического пистолета в своего 17-летнего сына Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутском районе полиция расследует случай конфликта, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В дежурную часть одного из отделов полиции поступило сообщение о том, что юношу травмировали в поселке Молодежный Иркутского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Согласно данным полиции, 26 июля примерно в 20:30 в ходе конфликта 55-летний мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону своего 17-летнего сына, - говорят в полиции.

В результате инцидента подросток получил травму кисти и обратился в больницу, где ему назначено амбулаторное лечение.

Мужчина был задержан полицией, у него изъяли травматический пистолет. Кроме того, ему составлен административный протокол за стрельбу в неположенном месте. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.