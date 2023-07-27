Хоккейный корт и скейт-парк появятся осенью в Приморском микрорайоне Иркутска Фото: Дума Иркутска

В микрорайоне Приморский заканчиваются подготовительные работы по благоустройству парка. Подрядная организация выкорчевывает пни, пересаживает зеленые насаждения и спиливает аварийные деревья. Об этом сообщила пресс-служба думы Иркутска.

-Раньше на месте парка была заброшенная территория. Ее использовали для выгула собак. Однако теперь место будет облагорожено, - сообщают в думе.

На территории парка планируют построить хоккейный корт, тренажерную площадку и скейт-парк. А также установить вдоль тропинок скамейки, урны и камеры наблюдения. Работы закончат осенью этого года.

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