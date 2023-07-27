21-летний житель Читы угнал авто знакомого, чтобы приехать домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летний житель Читы, который ранее был судим, похитил ВАЗ-2106, принадлежащий другому человеку, после того, как выпил алкоголь в компании знакомых. Известно, что владелец автомобиля, 19-летний парень, уснул, и злоумышленник воспользовался этим. Полиция быстро задержала подозреваемого в краже. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

- Утром владелец машины проснулся и обнаружил, что все гости ушли, а его автомобиль исчез. Он обратился в полицию и рассказал о случившемся. Правоохранители выяснили, что ВАЗа украл ранее судимый житель Читы, который нуждался в транспорте для домой после того, как выпил алкоголь в компании знакомых, - говорят в полиции.

Злоумышленник вскрыл дверь и проник в автомобиль, затем подключил провода зажигания и запустил двигатель. После того, как парень добрался до дома и припарковал ВАЗ, он решил оставить его себе для личного пользования.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а автомобиль изъят у него.