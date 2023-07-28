Кабмин Иркутской области подвел итоги работы за 2022 год Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Отчеты министерств жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и лесного комплекса по итогам работы за 2022 год заслушали на заседании правительства Иркутской области.

Также были представлены основные задачи, которые планируется решить в текущем году. В том числе обеспечение рационального использования лесов, повышение конкурентоспособности продукции предприятий региона, увеличение освоения расчетной лесосеки и сокращение площади лесных пожаров.

Глава минсельхоза Иркутской области также обозначил важнейшие задачи – это развитие отраслей агропромышленного комплекса, государственная поддержка сельхозпроизводства, управление в области племенного животноводства, кадровое и научно-информационное сопровождение АПК, развитие сельских территорий.

В министерстве жилищной политики и энергетики региона озвучили вопросы повышения надежности, доступности и качества электроснабжения.

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