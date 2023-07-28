В Иркутском районе нарушающих порядок мигрантов депортировали на родину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские провели проверку на стройплощадке в Иркутском районе после жалоб жителей поселка Плишкино. Сибиряки сетовали на то, что работающие там иностранцы ведут себя шумно и нарушают общественный порядок. Прочесав территорию, правоохранители обнаружили мигрантов, которые находились в России незаконно. Документы проверили у 25 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выявлено, что 20 из них пребывали на территории нашего государства с нарушением миграционного законодательства, - отмечают в ведомстве. - При этом 12 граждан осуществляли трудовую деятельность без патентов, а 8 человек уклонялись от выезда из страны по истечению срока пребывания. В отношении них составлены административные протоколы.

В итоге трех злостных нарушителей депортировали на родину.