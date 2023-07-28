Строительство двух блок-секций в ЖК «Эволюция» в Иркутске завершат до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить строительство двух блок-секций в жилом комплексе «Эволюция» в Иркутске планируют до конца 2023 года. Сроки сдачи объекта перенесли на 4-й квартал. По словам застройщика, причиной отклонения от графика стали непокрытые убытки компании с 2014 по 2019 годы. Вопрос обсудили в правительстве Иркутской области.

- Согласно документам, здания должны были быть сданы в июне 2022 года. Однако работы еще не завершены. В настоящее время готовность блок-секций 4-6 и 4-7 составляет 85 % и 90 % соответственно, при этом отделочные работы выполнены на 45 %, благоустройство территорий – на 12 %, - отмечают в пресс-службе правительства региона. - Своих квартир в этих домах ждут 144 гражданина, заключивших договоры об участии в долевом строительстве.

Сегодня на стройке ежедневно трудятся до 40 человек. Темпы работ восстанавливаются.

Напомним, ранее полицейские провели проверку на стройплощадке в Иркутском районе после жалоб жителей поселка Плишкино. Сибиряки сетовали на то, что работающие там иностранцы ведут себя шумно и нарушают общественный порядок. Правоохранители обнаружили мигрантов, которые находились в России незаконно.