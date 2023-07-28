В Иркутске продолжается оказание помощи участникам СВО и их семьям Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

При содействии благотворительного фонда «Любимый город» был выполнен ремонт в квартире матери Сергея Золотухина. Иркутянин погиб в зоне спецоперации и награжден орденом Мужества посмертно. Для женщины приобрели сантехническое оборудование и установили его взамен аварийного. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

- Деятельность фонда направлена не только на поддержку участников специальной военной операции, - подчеркнул руководитель «Любимого города» Михаил Лунев. - Мы стараемся не оставлять без внимания и членов их семей. Сотрудничаем с администрацией Иркутска, которая отслеживает потребности жен, матерей, детей. По мере возможности оказываем помощь, которая им необходима. Активно сотрудничаем с волонтерами, привлекаем спонсоров.

Вскоре будет оказана поддержка семье погибшего бойца Дениса Мигурского. У оставшейся с двумя детьми вдовы сгорела баня. Постройку демонтируют и вывезут.

Напомним, ранее кабмин Иркутской области подвел итоги работы за 2022 год. Отчеты предоставили представители министерств жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и лесного комплекса. Также были озвучены основные задачи, которые планируется решить в текущем году.